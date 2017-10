Nach Sturm: Wochenbeginn bringt Wetterberuhigung

Am Mittwoch, dem Allerheiligentag, verdichten sich im Norden und Osten die Wolken von Nordwesten her wieder rasch und besonders nördlich der Donau kann es am Nachmittag ein wenig regnen. Weiter im Westen und Süden ziehen zwar später auch ein paar Wolken durch, hier bleibt es insgesamt aber oft sonnig. Der Wind weht im Osten mäßig aus West, sonst ist es windschwach. Weiterhin ist es frisch bei minus zwei bis plus fünf Grad Frühtemperaturen und neun bis 14 Grad Tageshöchstwerten.