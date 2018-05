Kroatische Polizei feuert auf Bus: Kinder verletzt

29 Flüchtlinge in Bus entdeckt

Die Polizei fand in dem Kleinbus 29 Flüchtlinge. Zwei Kinder hatten demnach durch die Schüsse Verletzungen erlitten, die als nicht lebensbedrohlich bezeichnet wurden. Weitere Passagiere benötigten angesichts der Umstände während der Fahrt in dem völlig überfüllten Wagen ebenfalls ärztliche Hilfe. Über ihre Herkunft liegen keine weiteren Angaben vor.