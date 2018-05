Kurz will handeln: Balkanroute muss dicht bleiben

Österreich will mit Polizisten und Ausrüstung helfen

Bisher habe man diesen „Flüchtlingsstrom“ mit internen Kräften bewältigen können, so Rama. Doch damit die Fehler des Jahres 2015 nicht nochmals gemacht werden, sollte sich Europa vorbereiten, bevor sich die Lage weiter verschlechtere. Österreichs Regierungschef sagte daraufhin Unterstützung zu. Man wolle rasch helfen, mit Polizisten und Ausrüstung, so Kurz.