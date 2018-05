Messerangreifer (24) war Flüchtling aus Afrika

Jener Mann, der am Mittwochabend in einem Zug im deutschen Flensburg mit einem Messer auf einen Fahrgast und eine Polizeibeamtin losgegangen ist und daraufhin von der jungen Polizistin erschossen wurde, war ein 24-jähriger Flüchtling aus Afrika. Vor der blutigen Auseinandersetzung war er mit seinem Opfer (35) in Streit geraten.