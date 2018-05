Messerattacke im Zug: Polizei erschießt Angreifer

Blutige Szenen bei der Bahn in Deutschland: Die Polizei hat am Mittwochabend einen Mann in einem Intercity-Zug in Flensburg erschossen. Dem Vorfall sei eine Messerstecherei vorausgegangen. Eine Person wurde schwer, eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Bahnhof in der Ortschaft wurde weiträumig abgesperrt, der Zugverkehr vorübergehend eingestellt.