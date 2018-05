Frust gegen den Euro: Italien drohen Rache-Wahlen

Di Maio rief für kommenden Samstag zu einer großen Demonstration in Rom auf. Schon für Freitag riefen die Sozialdemokraten, die bei der Wahl am 4. März eine schwere Niederlage einstecken mussten, zu einer Demonstration in Rom und Mailand auf. Sie wollen damit die Institutionen und den Präsidenten verteidigen. Das Veto des Präsidenten dürfte die Rhetorik der populistischen Parteien noch verschärft haben. Vor allem Kommentare aus Deutschland hatten in Italien Unmut hervorgerufen, weil sie als Einmischung angesehen wurden.