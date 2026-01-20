Tausende Packungen
Pommes an Strand gespült: „So weit Auge reicht“
Essen will sie wohl niemand mehr: An einem Strand im Vereinigten Königreich sind tausende Pommes-Packungen angespült worden. „Einfach ein Meer aus Pommes, es war ein bisschen verrückt“, schilderte eine Anwohnerin den außergewöhnlichen Anblick.
Bereits vergangene Woche waren mehrere Container in der Nähe von Eastbourne im Süden des Landes an Land gespült worden. Darin waren „Lebensmittel und Verpackungen“. Jetzt wurden nocheinmal tausende Beutel mit Pommes und auch Zwiebeln an den Strand geschwemmt.
Die Packungen lagen „so weit das Auge reicht“ und waren etwa einen halben Meter hoch aufeinander gestapelt, erzählte Trisha Barros dem Sender BBC Radio Sussex. Sie habe mit ihrem Partner „ein paar hundert Beutel“ weggeräumt – nach einem Aufruf in den sozialen Medien kamen aber noch mehr freiwillige Helferinnen und Helfer, um den Strand wieder pommesfrei zu machen.
In den sozialen Medien kursierten Fotos von dem Strand:
Pommes giftig für Tiere
Besonders große Sorgen machte sich Barros über die Auswirkungen der verstreuten Lebensmittel auf die am Strand lebenden Tiere. „Pommes, Zwiebeln, Plastik – all das ist giftig für sie“, erklärte sie. „Es ist eine große Sorge, dass das die Tierwelt beeinträchtigen könnte“, sagte die Tierarzthelferin.
Auch im Wasser besteht Gefahr für die Wildtiere. Denn durch die Zersetzung der Erdäpfel kann sich die Wasserqualität verschlechtern. „Das kann zu einem lokalen Sauerstoffmangel führen, der Fische, Krebstiere und andere kleine Organismen beeinträchtigen kann“, erklärte Trevor Weeks vom East Sussex Wildlife Rescue and Ambulance Service. Und auch für Aasfresser können die angespülten Pommes gefährlich werden. Der hohe Stärkegehalt der Erdäpfel könnte Darmgärung, Durchfall, Erbrechen, Dehydrierung und Blähungen bei den Tieren auslösen.
