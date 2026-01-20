Pommes an Strand gespült: „So weit Auge reicht“

Auch im Wasser besteht Gefahr für die Wildtiere. Denn durch die Zersetzung der Erdäpfel kann sich die Wasserqualität verschlechtern. „Das kann zu einem lokalen Sauerstoffmangel führen, der Fische, Krebstiere und andere kleine Organismen beeinträchtigen kann“, erklärte Trevor Weeks vom East Sussex Wildlife Rescue and Ambulance Service. Und auch für Aasfresser können die angespülten Pommes gefährlich werden. Der hohe Stärkegehalt der Erdäpfel könnte Darmgärung, Durchfall, Erbrechen, Dehydrierung und Blähungen bei den Tieren auslösen.