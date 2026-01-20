Grönland im Visier: Soll die EU zurückschlagen?

Trumps Griff nach Grönland wird immer offensiver. Mit provokanten KI-Bildern und der Drohung weitreichender Strafzölle erhöht er den Druck. Während Washington eskaliert, ringt die EU sichtbar um eine gemeinsame Linie. Unsere Frage des Tages vom 20. Jänner lautet daher: Trump greift nach Grönland: Soll die EU mit Strafzöllen zurückschlagen?
Ihre Meinung zählt!
Sollte Europa Stärke zeigen und wirtschaftliche Gegenmaßnahmen ergreifen, um politische Grenzen zu verteidigen? Oder wären Strafzölle ein riskanter Schritt, der den transatlantischen Konflikt weiter anheizt und am Ende allen schadet? Gibt es klügere diplomatische Wege oder braucht es klare Kante? Ihre Meinung zählt! Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.