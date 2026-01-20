Grönland im Visier: Soll die EU zurückschlagen?

Vorteilswelt
20.01.2026 11:40
Die Beziehungen zwischen der EU und den USA waren schon mal besser.
Die Beziehungen zwischen der EU und den USA waren schon mal besser.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von Community
Von Community

Trumps Griff nach Grönland wird immer offensiver. Mit provokanten KI-Bildern und der Drohung weitreichender Strafzölle erhöht er den Druck. Während Washington eskaliert, ringt die EU sichtbar um eine gemeinsame Linie. Unsere Frage des Tages vom 20. Jänner lautet daher: Trump greift nach Grönland: Soll die EU mit Strafzöllen zurückschlagen?

Sollte Europa Stärke zeigen und wirtschaftliche Gegenmaßnahmen ergreifen, um politische Grenzen zu verteidigen? Oder wären Strafzölle ein riskanter Schritt, der den transatlantischen Konflikt weiter anheizt und am Ende allen schadet? Gibt es klügere diplomatische Wege oder braucht es klare Kante? Ihre Meinung zählt! Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!


