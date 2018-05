Regierungsverhandlungen in Rom gescheitert

Die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Italien sind gescheitert. Italiens designierter Premier Giuseppe Conte verzichtet auf sein Mandat, eine Regierung aus der rechten Lega und Fünf-Sterne-Bewegung zu bilden, teilte der Sekretär von Staatschef Sergio Mattarella, Ugo Zampetti, am Sonntag mit. Er habe alles getan, um die Regierungsbildung zu ermöglichen und stets im Einklang mit Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung gehandelt, so Conte am Sonntag in einem kurzen Statement.