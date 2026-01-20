Über 100 Fahrzeuge schlittern in Massenkarambolage

Einsatz zieht sich in die Länge

Rettungskräfte, Feuerwehr und Sanitäter waren über Stunden im Einsatz, um Verletzte zu versorgen und die Unfallstelle zu sichern. Zur Evakuierung gestrandeter Autofahrer wurden teilweise auch Schulbusse der Hudsonville High School eingesetzt. Die Betroffenen wurden zur Hudsonville High School gebracht, wo sie im Schulgebäude auf Abholmöglichkeiten warten konnten. Gestrandete Autofahrer wurden aufgefordert, bis zur Evakuierung in ihren Fahrzeugen zu bleiben.