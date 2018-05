„Tag 1 für neuen Staats- und Verfassungsschutz“

„Doppelgleisigkeiten“ mit dem Bundeskriminalamt sollen künftig vermieden werden. Derzeit liege der faktische Schwerpunkt der Arbeit des BVT in vielen Bereichen auf strafrechtlichen Ermittlungen, der Großteil der Ressourcen fließe nicht in den Nachrichtendienst, die Vorfeldaufklärung. Ziel sei es nun, dass „jeder das macht, was er auch am besten kann“, so Kickl.