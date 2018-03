Was ist denn da los mit unserem Geheimdienst?

Wer sind die Kronzeugen der Anklage? Da die Justiz die Namen der Hinweisgeber wegen „Gefahr für Leib und Leben“ geheim hält, gibt es mehrere Versionen. Klar ist, dass zumindest ein Informant direkt aus der BVT-Zentrale am Wiener Rennweg stammt. Darauf deuten Detail-Infos in den im Vorjahr quer an Zeitungsredaktionen verschickten 39 Seiten an Anschuldigungen hin.