Durchsuchungen wegen befürchteter „Fernlöschung“

Datenträger bei Korruptionsstaatsanwaltschaft

Die Ermittlungen in der Causa laufen indes weiter auf Hochtouren. Technische Geräte sowie Datenträger, die im Zuge der Hausdurchsuchungen – vier davon fanden an Wohnadressen statt, die übrigen in Büros des BVT – sichergestellt worden waren, wurden zur Korruptionsstaatsanwaltschaft gebracht, bislang aber noch nicht gesichtet, so Moser. Gefragt nach der Verhältnismäßigkeit verteidigte Moser den Schritt - so seien der Datenschutz nicht gewahrt und Zugriffe auf hochsensible Daten ermöglicht worden. Dies erklärte er auch im Hinblick auf den wiederbestellten, jedoch gleichzeitig suspendierten Behördenleiter Peter Gridling, dem vorgeworfen wird, er habe entgegen seiner Verpflichtung Daten kopieren lassen und nicht die Anweisung gegeben, sie löschen zu lassen.