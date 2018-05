Swans stellen in Finalserie gegen Bulls auf 1:0

Die Swans Gmunden sind in der Finalserie der Basketball-Bundesliga etwas überraschend mit 1:0 in Führung gegangen. Die Oberösterreicher feierten am Samstag gegen Titelverteidiger Bulls Kapfenberg einen 74:73-Auswärtssieg. Das nächste Duell der „best-of-seven“-Serie steigt am kommenden Donnerstag wieder in Kapfenberg.