Häupl übergab Rathausschlüssel an Ludwig

Selfies, Händeschütteln, in der U-Bahn eine Fahrscheinkontrolle und am Abend ins TV-Studio. Wiens neuer Stadt-Chef Michael Ludwig kam am ersten Arbeitstag viel unter Leute - und zum ersten Mal ins neue Büro. Ausschlafen, zumindest bis 8 Uhr, ein paar Besuche im Rathaus und dann zu einer Geburtstagsfeier. So fing indessen Michael Häupl erster Tag als Nicht-Bürgermeister an. Ins Rathaus verschlug es ihn dennoch: Häupl übergab Ludwig die Schlüssel zum Rathaus.