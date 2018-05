1300 Türken aus Österreich jubelten Erdogan zu

Vor allem junge Männer entstiegen am Sonntag den Bussen in Volksfest-Stimmung. Sie schwenkten große türkische Fahnen, viele trugen rote T-Shirts mit Stern und Halbmond, einige Fan-Schals mit der türkischen und der bosnischen Flagge. Hardcore-Fans hatten ihre Plätze in der für die Olympischen Winterspiele 1984 erbauten Zetra-Halle schon Stunden vorher eingenommen, skandierten „Sultan Erdogan“ oder „Recep Tayyip Erdogan, unser Führer“, berichtete der „Kurier“ am Sonntag.