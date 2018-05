Mondstaub ist für menschliche Zellen hochgiftig

Extrem scharfkantige Oberfläche

Die Gefährlichkeit des Mondstaubes hat zwei Hauptgründe: Zum einen ist die Oberfläche dieser Partikel ziemlich rauh, was daran liegt, dass es auf dem Mond keinen Wind gibt und die Staubkörner, die größtenteils durch Einschläge von Mikrometeoriten entstanden sind, daher nicht erodieren sondern scharfkantig bleiben. Werden sie von Astronauten tief eingeatmet, dann zerschneiden sie deren Lungenzellen, so die Forscher. Zum anderen kann der Mondstaub herumschweben, weil er - wegen des Fehlens einer Atmosphäre - von Sonnenwinden elektrostatisch aufgeladen wird. So könne der Staub an den Raumanzügen anhaften und so in den Wohnbereich der Astronauten gelangen - wie im Falle von Schmitt - , berichten die Forscher.