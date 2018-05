MotoGP: Monster gegen die Langeweile

Beeindruckende Dominanz beim Sieg in Amerika, danach ein überlegener Triumph beim Europa-Auftakt in Jerez. Weltmeister Marc Márquez zog zuletzt einsam seine Kreise an der Spitze. Am Sonntag (ServusTV, 14 Uhr) in Le Mans hoffen viele aber darauf, dass ausgerechnet ein „Monster“ für das Ende der Langeweile sorgt