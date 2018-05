Wieviel Wolf verträgt unser Oberösterreich?

Quasi aus dem Märchen „Rotkäppchen“ in die Realität gekommen, hat es der Wolf in eine Landtagsanfrage von Grünen-Klubchef Gottfried Hirz an den jagdrechtlich zuständigen ÖVP-Politiker Max Hiegelsberger geschafft: Was er tun werde, um „die gesellschaftliche Akzeptanz des Wolfes zu erhöhen“, fragt Hirz furios.