Amoklauf an HTL angedroht: Verfahren eingestellt

„Wir wollten nur Aufmerksamkeit“

An der Welser HTL für Chemie und Ingenieurwesen unterrichten 180 Pädagogen 1700 Schüler. Als sich die Jugendlichen immer mehr in ihrer Computerspiele-Welt verbohrten, verloren die beiden den sozialen Anschluss. Die Burschen wurden zu Außenseitern, dadurch dürften sie einen Hass auf ihre Mitschüler entwickelt haben - bis sie lauthals über einen Amoklauf an der Schule diskutierten. Bei den Einvernahmen machten sie einen Rückzieher, sagten: „Wir haben’s nicht ernst gemeint, wollten nur Aufmerksamkeit erregen.“ Eine erfolgreiche Verteidigungsstrategie, denn die Justiz glaubte ihnen.