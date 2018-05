„Rage 2“ verspricht durchgeknalltes „Chaosfest“

Gamer schlüpfen demnach in die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands, dessen Straßen im Jahr 2185 von skrupellosen Gangs unsicher gemacht werden, während eine tyrannische Regierung die wenigen noch verbliebenen Menschen unterdrückt. Seines Zuhauses beraubt, zieht Walker umher, um die nötigen Werkzeuge und Technologien aufzutreiben, die es braucht, um der Regierung die Stirn zu bieten und sich von deren Joch zu befreien. Oder wie es Bethesda beschreibt: „Geht, wohin ihr wollt. Schießt, auf was ihr wollt. Jagt alles in die Luft, was euch auch nur schief anschaut.“