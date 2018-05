Auch Niederlande wollen auf Kaspersky verzichten

Kaspersky weist Vorwürfe zurück und kündigt Rechenzentrum in der Schweiz an

Kaspersky hat die Vorwürfe zurückgewiesen und wiederholt beteuert, weder Beziehungen zu Regierungen zu unterhalten noch Hilfestellung bei Cyber-Spionage zu leisten. Als Konsequenz auf die Spionagevorwürfe kündigte das Unternehmen am Dienstag an, die Daten von Kunden aus Europa, Nordamerika, Singapur, Australien, Japan und Südkorea von Russland in die Schweiz zu verlegen. Ein neues Rechenzentrum in Zürich solle dafür bis Ende 2019 eingerichtet und von unabhängigen Kontrolleuren beaufsichtigt werden. Zudem werde die Produktion der gebrauchsfertigen Software noch in diesem Jahr nach Zürich verlagert.