E-Medikation jetzt in der ganzen Steiermark

Der Start war holprig

„Der große Vorteil von e-Medikation ist die Minimierung der Risiken unerwünschter Wechselwirkungen und Mehrfachverordnungen. Außerdem wird die Sicherheit bei der Einnahme von Medikamenten für die Patientinnen und Patienten deutlich erhöht“, so der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Nach einem holprigen Start eines Pilotprojektes 2016 in Deutschlandsberg und dem baldigen Ausstieg einiger der beteiligten Ärzte wurde das Gesamtprojekt in den vergangenen Monaten doch für die gesamte Steiermark ausgerollt. Im Bezirk Deutschlandsberg läuft das System bereits seit März, zuletzt wurden die Praxen und Apotheken in Graz und Graz-Umgebung mit dem System vernetzt.