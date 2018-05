Premiere: Ein Crashkurs durch das Alte Testament

Es beginnt interessant: Man muss all seine Taschen und Jacken an der Garderobe abgeben und wird über den Hintereingang auf die Bühne geführt. Dort erwarten einen kleine Podien, auf denen mehrere zufällig gewählte Zuschauer gleichzeitig Passagen aus dem Buch Genesis vorlesen dürfen. Ein artistisch gelöster Brudermord in luftigen Höhen beeindruckt, bevor eine optisch etwas schwachbrüstige Sintflut auf der Drehbühne auf Noah überleitet, und schließlich der Raum zum Turmbau von Babel geöffnet wird. Dann darf jeder auf unbequemen Pappkarton-Hockern Platz nehmen und sich die Geschichten des Alten Testaments von Abraham und Isaak über Esau, Jakob und Josef bis hin zu Moses, David, Hiob und schließlich noch das Hohelied Salomons vorspielen lassen. Die Hocker sind gleichzeitig auch Podeste für die Schauspieler, von denen sie ihre Texte deklamieren (Ausstattung: Staphan Mannteuffel). Das alles erinnert ein wenig an die Ursprünge des christlichen Theaters, wo die Bibel dem leseunkundigem Volk szenisch aufbereitet wurde.