Gemeinde löst sich auf: Politiker stimmen Plan zu

Weitere Gemeinde plant den Absprung

In einem Monat, am 10. Juni, gibt es auch in Mureck eine Volksbefragung über einen Bezirkswechsel nach Leibnitz. Das Ergebnis dürfte zwar ähnlich deutlich wie in Murfeld (da stimmten zwei Drittel dafür) ausfallen, doch hier legt sich das Land quer. Eine Zustimmung würde es nur geben, wenn sich Mureck wie Murfeld auflösen würde. Das will aber Mureck nicht, die Gemeinde will als Einheit wechseln.