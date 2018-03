Murfelder sagen klar Ja zur Fusion

Bei einer hohen Wahlbeteiligung von 73 Prozent votierten 68,2 Prozent, also mehr als zwei Drittel, für eine freiwillige Fusion. Besonders eindeutig war das Ergebnis im Ortsteil Seibersdorf mit 93,6 Prozent. Dieser Ortsteil wird mit St. Veit in der Südsteiermark fusionieren. Die anderen vier Ortsteile (Oberschwarza, Unterschwarza, Weitersfeld und Lichendorf) docken bei der Gemeinde Straß an. Einzig in Lichendorf gab es dafür keine Mehrheit, hier haben nur 48,4 Prozent für die Fusion gestimmt.