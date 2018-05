Alko-Trio ließ Zerstörungswut freien Lauf

Drei junge Männer haben in der Nacht auf Montag in Koblach im Vorarlberger Bezirk Feldkirch eine Spur der Verwüstung gezogen. Die Betrunkenen schlitzten die Reifen von 15 Autos auf, schlugen bei einigen die Scheiben ein oder brachen Seitenspiegel ab und beschädigten drei an Gebäuden befestigte Klimageräte. Sie wurden auf frischer Tat ertappt und bis auf einen 20-Jährigen nach kurzer Verfolgung festgenommen.