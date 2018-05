Politiker planen für sich hässliche Festung

In Wien sprießen die Poller aus der Erde wie die Pilze, wie extrem teure Pilze. Ob Rathausplatz, Kärntner Straße oder Ballhausplatz - es sind rund 142 Poller in der ganzen Stadt, die verhindern sollen, dass Terroristen mit Lastwagen in Menschenmengen rasen. Und die Zahl der Metall-Pfähle könnte sich bald massiv erhöhen, wenn nicht sogar verdoppeln. Denn die Parlamentarier in den provisorischen Containern am Heldenplatz fühlen sich unsicher.