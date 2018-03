Jetzt kommen Anti-Terror-Poller am Rathausplatz!

Die Poller werden an den drei Zufahrten zum Rathausplatz in der Felderstraße, der Lichtenfelsgasse und am Universitätsring errichtet, gab die MA 28 (Straßenbau) am Freitag via Aussendung bekannt. Die Baumaßnahmen finden bei Aufrechterhaltung des Individualverkehrs statt, mit der Fertigstellung wird Mitte April gerechnet. „Der Rathausplatz ist einer der meistfrequentierten Plätze der Stadt“, hatte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bereits bei der Bekanntgabe des Bauvorhabens im vergangenen Herbst erklärt. An 300 von 365 Tagen fänden dort Veranstaltungen statt.