Immer mehr Poller „schmücken“ das Stadtbild

Manch Tourist bleibt kurz stehen und stellt sein Getränk ab. Oder legt sein "Sport-Kerni"-Jausenweckerl hin. Mit Kürbiskernen und Salat. Die urbanen Nachwuchs-Marcel-Hirschers nutzen sie als Slalomstangen. Nur kippen sie nicht ganz so schön wie am Kitzbüheler Ganslernhang.

Renner in der internationalen Sicherheitsbranche

Diese Poller. Vor der Hofburg am Ballhausplatz, beim Rathaus oder in den Wiener Einkaufsstraßen und vor den Christkindlmärkten. Von denen bislang keiner so richtig weiß, was sie eigentlich sind, diese Poller. Sie sind derzeit der Renner in der internationalen Sicherheitsbranche. Die Firma Gesig aus Ottakring vertreibt im Auftrag des Innenministeriums die Anti-Terror-Poller. Mehr war aber auch schon nicht zu erfahren. Man bitte um Verständnis. Staatsgeheimnis. Na ja, fast.