Betrunkene sticht mit Messer auf Kontrahentin ein

Festnahme am Tatort

Die junge Angreiferin wurde noch am Ort des Geschehens von der Polizei festgenommen. Als Grund für die blutige Attacke gab die Slowakin gegenüber den Beamten an, dass das spätere Opfer mit ihrem Ex-Freund zusammen sei. Aus Eifersucht habe sie auf ihre Kontrahentin eingestochen.