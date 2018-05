Die gelbe Wolke zieht über Salzburg hinweg

„Die Blüte wird bereits im Vorjahr entschieden. Da waren die Voraussetzungen so günstig, dass die Fichte heuer in Vollmast steht“, erklärt Ludwig Wiener von der Landesforstdirektion und fügt hinzu: „Es ist aber nichts außergewöhnliches.“ Der ungefähre Rhythmus für die Vollblüte des Nadelbaums liegt bei sieben Jahren. Kann aber je nach Wettersituationen variieren. Bereits 2015 war ein ähnlich starkes Blütenjahr - ebenso 2008. „Wir beobachten immer wieder, dass die Blüte nach einem starken Sturmjahr ansteigt“, sagt Wiener. 2007 fegte das Tief Kyrill über unser Land und sorgte für große Schäden.

Im heurigen Jahr stehen besonders viele Bäume in Vollmast. Neben der Fichte, sind auch Lärchen und Buchen besonders intensiv. Ein Baum durchläuft den Blüh-Zyklus in der Regel zehn- bis zwölfmal. Dazwischen gibt es Halb- und Teilmast. Laubbäume blühen jedes Jahr stark. Jene Blütenpollen die sich verteilen, sind im übrigen ausschließlich männlich.