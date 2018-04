Auch Honigbienen können Cannabis „erschnüffeln“

„Sie sind sogar besser als noch so gut ausgebildete Drogenhunde. Unsere Insektenschützlinge riechen nämlich sogar geringste Mengen bestimmter Duftstoffe - und das aus mehreren Kilometern Entfernung“, analysieren Wissenschaftler der Justus-Liebig-University in Gießen und des Hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden. „,Hasch-Bienen‘ könnten im Gegensatz zu Drogenhunden viel länger eingesetzt werden. Und sie sind schon nach Minuten voll ausgebildete Schnüffler.“