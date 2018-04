Für ihren Tee zahlt Erdogans Gattin 1800 Euro

Ganzes Einkaufszentrum abgesperrt

Ihre Vorliebe für Kleidungsstücke, kreiert von namhaften Designern, kann die Präsidentengattin ebenfalls nur schwer verbergen. So ließ sie bei einem offiziellen Staatsbesuch in Belgien kurzerhand ein ganzes Einkaufszentrum abriegeln, um in Ruhe in Edelboutiquen stöbern zu können.