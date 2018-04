Hälfte der Bilder in kleinem Museum Fälschungen

Mehr als die Hälfte der Bilder der Sammlung im Musee Terrus stamme nicht von dem 1922 verstorbenen Künstler, wie der Bürgermeister der Stadt in den Pyrenäen am Freitag eingestehen musste. Das Ganze sei „ein Desaster“, zitierte die BBC am Samstag das Stadtoberhaupt, das die Besucher, die das Museum im guten Glauben besucht hatten, um Entschuldigung bat.