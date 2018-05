Irrtum bei Kauf von Tickets für Fußballmatch

Für das freundschaftliche Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Brasilien am 10. Juni 2018 im Wiener Ernst-Happel-Stadion hat Georg Z. online Tickets gekauft. In der Eile hat der Niederösterreicher jedoch übersehen, dass er nur Vollpreis-Karten ausgewählt hatte. „Obwohl in unserer Gruppe mehrere Kinder sind, die eigentlich eine Ermäßigung erhalten“, so der Leser. Deshalb wandte er sich anschließend an das Ticketportal, wo er die Karten gekauft hatte, sowie an den Österreichischen Fußballbund (ÖFB). Doch von beiden Institutionen wurde ein nachträglicher Umtausch abgelehnt.