Auslandstelefonate: Hofer will Gebühr beibehalten

Das für EU-Roaming zuständige Verkehrsministerium von Norbert Hofer (FPÖ) hat sich gegen die Abschaffung der Gebühren für Auslandstelefonate in der EU ausgesprochen. Eine „verordnete Kostensenkung“ würde das Ziel, Investitionsanreize für den 5G-Netzausbau zu schaffen, unterwandern, erklärte Hofers Generalsekretär Andreas Reichhardt, nachdem die Vertreter der EU-Staaten, des Europaparlaments und der Europäischen Kommission am Mittwochabend in Brüssel keine Einigung über die Abschaffung der Gebühren für Telefonate ins Ausland erzielt hatten.