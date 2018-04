EU-Theater um teure Auslands-Telefonate

Verhandlungsrunde am Mittwoch entscheidet

In der entscheidenden Verhandlungsrunde in zwei Tagen sitzen sich der bulgarische Infrastruktur-Minister Ivaylo Moskovski und die spanische EU-Abgeordnete Pilar Del Castillo gegenüber. Moskovski spricht für die EU-Staaten, Del Castillo vertritt die Position des EU-Parlaments, das in vorigen Runden für die Abschaffung der Gebühren gestimmt hat.