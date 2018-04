Pensionisten sollen mehr bekommen als Flüchtlinge

Konkret sprach Kurz die enormen Kosten an, die die Mindestsicherung verursacht: „Wir haben hier Kosten von einer Milliarde Euro pro Jahr. Wir haben in den letzten Jahren eine Steigerung von über 60 Prozent seit 2012 - vor allem durch Neuzuwanderer, die in unser Sozialsystem einwandern.“ Akuell gebe es in Österreich so viele Mindestsicherungsbezieher wie Einwohner im Burgenland, erklärte der Bundeskanzler. Die Situation, dass „Menschen, die noch nie in unser System einbezahlt haben, mehr bekommen als Menschen, die jahrelang gearbeitet und einbezahlt haben“, sei ungerecht: „Flüchtlingsfamilien bekommen mehr als Pensionisten!“