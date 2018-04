Nach Wahl in Salzburg geht Wien jetzt Reformen an

Die türkis-blaue Bundesregierung will in den nächsten Wochen gleich mehrere Vorhaben auf den Weg bringen, die bereits im Regierungsprogramm ausverhandelt worden waren. Diese Reformen müssen noch dem Parlament vorgelegt und in Gesetze gepackt werden. Bis zum Sommer, wenn Österreich den EU-Vorsitz übernimmt, sollen die wichtigsten Vorbereitungen für die neben der Mindestsicherung zentralen Reformthemen Pflegeregress und Krankenkassen abgeschlossen sein.