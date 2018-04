Der Weg zur Kassen-Reform gestaltet sich steinig

Neuer Dachverband legt Leistungsumfang und Tarife fest

Er bestimmt, welche Leistungen bezahlt und angeboten und in welcher Höhe abgegolten werden. Die Gebietskrankenkassen werden aber weiter in ihren Bundesländern die Hoheit über die Kassenverträge mit den Ärzten haben. Die unterschiedlichen Zuzahlungen für die Patienten werden aber vereinheitlicht, so der Plan. Pichlbauer: „Man muss aufpassen, dass das kein Etikettenschwindel wird und in Wahrheit die alten Strukturen bestehen bleiben.“