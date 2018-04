Gudenus auf Orban-Kurs: SPÖ und NEOS „fassungslos“

Soros habe einige NGOs finanziert, die „für die Massenmigration nach Europa mitverantwortlich“ sind, sagte Gudenus gegenüber der „Presse“ vom Samstag. Gefragt nach Beweisen für seine Behauptung antwortete der FPÖ-Klubobmann: „Ich habe von stichhaltigen, sich verdichtenden Gerüchten gesprochen.“ Er glaube nicht, dass „die Massenimmigration nach Europa zufällig in dem Ausmaß passiert“ sei. Soros sei da einer der möglichen Akteure. „Es gibt auch diverse Papiere in der EU, die zeigen, dass das stattfinden soll“, so Gudenus. Der US-Milliardär spiele aus seiner Sicht jedenfalls „eine fragwürdige Rolle“. Er habe „mit viel Kapitalmacht versucht, alle möglichen Umwälzungstendenzen in Osteuropa zu finanzieren“.