Dukes trotz „Overtime“-Niederlage im Play-off

Sie hätten ihr letztes Heimspiel im Grunddurchgang mit 22 Punkten Differenz gewinnen müssen, um die Chance auf die Top sechs zu wahren. Das war in keiner Phase des Spiels in Reichweite. Immerhin reichte es zum Saison-Abschied von den eigenen Fans noch zu zwei Punkten. Klosterneuburg kann durch die Niederlage in der letzten Grunddurchgangsrunde am nächsten Sonntag von Platz sechs aus nicht noch weiter nach vorne kommen. Leader Bulls Kapfenberg und Verfolger Traiskirchen Lions waren schon als fixe Semifinalisten festgestanden. Gmunden trifft im Viertelfinale auf Klosterneuburg. In der letzten Runde vor den Play-offs geht es zwischen den punktgleichen Flyers Wels und BC Vienna noch um Rang vier bzw. das Heimrecht im „best of three“-Viertelfinale. Wels muss am Sonntag zu Klosterneuburg, Vienna empfängt Oberwart (alle Spiele 18 Uhr).