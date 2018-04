„Altbekannte“ Diebin löste Verhaftungswelle aus

Hochbetrieb für Berufsdetektive und Polizei am Wochenende in Parndorf. Taschen- sowie Ladendiebe nutzten das schöne Wetter, um kauflustige Besucher und Geschäfte zu „erleichtern“. Eine amtsbekannte Bulgarin führte zu einer Verhaftungswelle. Vier Personen wurden gefasst, zwei Ungarn sitzen in U-Haft.