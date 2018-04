Starker Start für unseren neuen #brennpunkt

Ausgewählte Tweets von Usern, die während der Sendung mitdiskutierten, wurden von Moderatorin Katia Wagner auch in die Runde geworfen, die über das Thema „Law and Order: Übertreibt die Regierung oder muss noch viel mehr getan werden?“ diskutieren durfte. krone.at-User akschoba fasste das vorherrschende Leserecho am besten zusammen: „Danke, Kronen Zeitung, danke Katia Wagner! Die richtigen Fragen gestellt und keine Ausweichmanöver in der Runde geduldet! Faire, gute und unterhaltsame Gesprächskultur bei allen Teilnehmern aufgebaut. Weiter so!“