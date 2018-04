Bob Dylan: Mit der Freude eines Grantlers

Querbeet wandert Dylan durch seine beeindruckende Karriere und begeistert nicht zuletzt mit den weniger geschätzten Spätwerken wie „Tryin‘ To Get To Heaven“ oder dem beatlastigen „Honest With Me“, die auch in der Interpretation etwas frischer wirken als so manch hochgelobter Song aus den ganz frühen Jahren. Der Literaturnobelpreisträger 2016 ist eben ein fantastischer Geschichtenerzähler, dessen Storys von einer angenehm-ungezwungenen Zeitlosigkeit durchzogen sind. Erst vor den zwei Zugaben bewegen sich die andächtig lauschenden Fans von den Sitzplätzen an den vorderen Bühnenrand und werden von einer erwartet verunstalteten Version von „Blowin‘ In The Wind“ und einem souveränen „Ballad Of A Thin Man“ in die kühle Nacht entlassen. Wer die großen Klassiker will, der soll bitteschön Vinyl auflegen oder den CD-Player füttern. Gewohntes zu durchbrechen bleibt die oberste Prämisse des Altstars. Hoffentlich noch ein weiteres Mal.