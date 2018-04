Dortmund-Schock! Saisonaus für Stögers Goalgetter

Borussia Dortmund und Trainer Peter Stöger müssen wahrscheinlich für den Rest der Saison auf Stürmer Michy Batshuayi verzichten. Der 24-jährige Belgier zog sich am Sonntag beim 0:2 gegen Schalke 04 eine Sprunggelenkverletzung zu, wie der der deutsche Bundesligist am Montag per Twitter mitteilte. Ein Einsatz für Belgien bei der WM in Russland sei aber „im Bereich des Möglichen“, hieß es weiter.