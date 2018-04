Regierung erhöht jetzt Mindestpension auf 1200 €

Unklarheit über Zeit der Kindererziehung

Ob eine Anrechnung für die Jahre der Kinderbetreuung, wie von der SPÖ vehement gefordert, vorgesehen ist, weiß derzeit in der türkis-blauen Koalition niemand so recht. Die Roten jedenfalls haben ihre Hausaufgaben gemacht und alte Aussagen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ausgegraben. Das klingt dann so: „Wie kommen Frauen dazu, die in Altersarmut leben?“ oder: „Da gehört die Kindererziehungszeit und die Pflegezeit völlig zur Pension angerechnet.“ Die SPÖ wird bei der Nationalratssitzung in der kommenden Woche einen entsprechenden Entschließungsantrag einbringen.