Art-Brut-Kunst unterstützt Sport in Vöcklabruck

15 Art-Brut-Künstler

Derzeit findet in der Stadtgalerie Lebzelterhaus in Vöcklabruck eine Ausstellung statt, die von 15 Art-Brut-Künstlern bestückt wurde, die in den Ateliers der Lebenshilfe arbeiten. Ihre Kunst besitzt nicht nur eigenen Charme, sondern auch einen guten Wert am Markt. Unter den Ausstellern ist etwa Elisabeth Kumpfhuber (47) aus Gmunden, die als Malschulbegleiterin im Integrativen Atelier und Malerin tätig ist. Sie fischt ihre Themen aus dem Alltagserleben und gibt die Motive in klaren Farben mit prägnanten Konturen wieder. Bester Expressionismus, der mit der Klassischen Moderne kokettiert! Für die „Special Olympics“ schuf die Künstlerin das Plakat „Die Schwimmerin“.