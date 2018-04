Worüber man in Österreich (nicht) abstimmen kann

Doch hat das Volk in Abstimmungen das Atomkraftwerk Zwentendorf knapp verhindert und den Beitrittsvertrag Österreichs zur EU mit Zweidrittelmehrheit befürwortet. In der Schweiz waren jüngst gar über 70 Prozent für Rundfunkgebühren. Warum also nicht auf schweizerische Art zu fast jedem Thema nach ausreichend vielen Unterschriften eines Volksbegehrens eine verpflichtende Volksabstimmung machen?